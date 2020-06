Flamengo supera times da NBA em número de interações no Twitter

Rubro-Negro ficou na frente, no mês de maio, de equipes históricas do basquete, como Bulls e Lakers

Não é só dentro de campo que o Flamengo vem crescendo e somando conquistas. Com milhões de torcedores ao redor do mundo, o Rubro-Negro é também uma potência em termos de interações nas redes sociais.

De acordo com estudo do Deportes & Finanzas, o Flamengo foi o clube esportivo das Américas com mais interações no Twitter. O clube carioca superou equipes históricas da NBA, como o Los Angeles Lakers e o Chicago Bulls, 2º e 3º da lista, respectivamente.

Depois das equipes da NBA, aparecem River Plate e Fluminense no top 5. Confira a lista:

1) Flamengo – 2,75 milhões

2) Lakers (NBA) – 2,48 milhões

3) Chicago Bulls (NBA) – 1,25 milhão

4) River Plate-ARG – 1,05 milhão

5) Fluminense – 768 mil

