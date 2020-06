Funcionários da Prefeitura de Sena diz que órgão não deposita valor descontado do FGTS

"Todos os meses o valor é descontado do nosso salário, mas consta que desde 2017 não é depositado", disse

Procurada por dois funcionários da Prefeitura Municipal de Sena Madureira, nesta quarta-feira (17), que preferiram manter as identidades em sigilo, a reportagem do ContilNet foi informada que o dinheiro repassado pelos trabalhadores, para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), estaria sendo descontado da folha de pagamento, mas não depositado para que retorne como provento aos mesmos em determinadas situações.

De acordo com os extratos, o último depósito feito pelo órgão foi em 2017.

Em anos anteriores, alguns dos funcionários entraram com uma ação judicial na Justiça do Trabalho, para que o valor fosse depositado, o que foi garantido pelo juiz.

“Como o depósito não está ocorrendo, muitos não têm fundo para sacar, o que afeta diretamente nosso direito”, comentou a outra denunciante.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi criado com o objetivo de proteger o trabalhador demitido sem justa causa, mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho. Os valores pertencem aos empregados que, em algumas situações, podem dispor do total depositado em seus nomes.

Nossa reportagem tentou entrar em contato com o prefeito Mazinho Serafim por telefone, mas não obteve respostas.

