Gladson diz que reabertura do comércio acontecerá na próxima segunda-feira no Acre

O decreto será publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) de sexta-feira (19)

O governador Gladson Cameli (Progressistas) declarou na solenidade de inauguração do Hospital de Campanha, em Rio Branco, nesta segunda-feira (15), que irá publicar um decreto que visa reabrir as atividades comerciais no Acre.

Segundo ele, o decreto será publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) de sexta-feira (19) e deve começar a valer na próxima segunda-feira (22). “A verdade é que temos que conviver com o covid-19. No decreto vai ter explicando regra por regra e o que as prefeituras terão que fazer”, declarou.

Cameli adiantou que no decreto as responsabilidades serão divididas com as autoridades do Estado.

“As igrejas, por exemplo, por que não? Shopping, enfim, eu digo no geral, que é tudo”, finalizou.

