Internauta difama Socorro Neri nas redes e prefeita reage: “Isso não é liberdade. É crime”

A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, usou o seu perfil nas redes sociais, para repudiar ataques à sua figura, após declarar que sua gestão descarta a flexibilização do decreto sobre o funcionamento do comércio no Acre, em combate ao novo coronavírus.

Neri printou uma publicação em que uma riobranquense com o nome de Mara Maciel a chama de “Égua”, ao compartilhar a notícia sobre a sua decisão.

“Injúria, calúnia e difamação: e alguns ainda acham que eu tenho que aceitar isso como crítica ou liberdade de expressão. Errado. É crime!”, escreveu Socorro.

A prefeita disse ainda que se todos seguissem as recomendações desde o início, já teríamos saído desta crítica situação.

“Se todos seguissem as recomendações desde o início, já estaríamos saindo dessa situação de emergência. Mas preferem tentar me constranger ou desconstruir. Não resolve”, continuou.

Ao final, a chefe do executivo municipal disse que reforçar o isolamento social é uma medida ainda considerada necessária para vencermos o vírus.

“O Plano decretado hoje pelo Governo do Estado classifica nossa Rio Branco na faixa de maior risco. Para sair dessa situação, precisamos melhorar os indicadores, dentre eles, a responsabilidade/isolamento social. É cada uma!”

