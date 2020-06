Luiz Carlos, do Raça Negra, é exposto ao vivo por filha humilhada e neta deficiente passa fome: “Amor nunca teve”

Luiz Carlos, vocalista do famoso grupo Raça Negra, está sendo acusado por uma mulher, que diz ser sua filha, de abandoná-la. Com dificuldades financeiras e uma filha com deficiência, a suposta herdeira, chamada Renata, implora por ajuda do artista, que teria feito de tudo para se distanciar da possível familiar.

De acordo com Bruno Tálamo, do programa A Tarde é Sua, da RedeTV!, Renata sempre buscou contato e sempre buscou proximidade com o cantor, mas ele sempre se esquivou e nunca pretendeu estabelecer um laço afetivo com ela. O exame de DNA não foi feito porque nas três oportunidades o artista simplesmente não compareceu.

Renata foi registrada como filha de Luiz Carlos após determinação do juiz, na época, e, segundo informações do programa, a criança foi gerada através de uma traição. A herdeira afirmou que não tem carinho e nem amor do famoso e revelou que foi uma verdadeira luta para conseguir a pensão durante a sua infância.

AJUDA A PESSOAS ANÔNIMAS

O que mais causou desgaste na relação entre a mulher e o cantor é o fato dele ser muito generoso com outras pessoas, a ponto de ajudar crianças doentes que não fazem parte sequer de sua família. Desde fevereiro ele ignora as suas mensagens e não aceita ajudar a neta portadora de necessidades especiais, que tem paralisia cerebral e precisa de remédios caros e de uma nova cadeira de rodas.

Renata chegou a contar que na infância houve até uma certa aproximação, mas após alguns anos começou a ser afastada por Luiz Carlos. “Amor por mim ele não tem”, lamentou durante a entrevista ao programa de Sonia Abrão, na RedeTV!.

CANTOR ENTROU EM CONTATO COM O PROGRAMA

O cantor retornou ao chamado de Bruno Tálamo e identificou a mulher como um “tremendo mau caráter”. Ele avaliou não ter conhecimento dos pedidos de exame de DNA, mas tem todos os comprovantes bancários das ajudas financeiras que deu ao longo dos anos. “Descobri que ela pegava o dinheiro para fazer churrasco com a galera”, disparou.

Luiz Carlos explicou que ajuda crianças que o tratamento chega a custar R$ 35 mil, mas não consegue mais acreditar que Renata usa esses valores para de fato pagar contar e auxiliar no tratamento da filha. Agora, ele está disposto a realizar um exame de DNA para descobrir quais são os verdadeiros laços com a possível herdeira.

