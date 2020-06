Operações da PF, mortes por coronavírus e carreata dos empresários; veja as mais lidas

Chegou a hora da retrospectiva semanal, com as matérias que renderam muito acesso desde a segunda-feira (1) em nosso site.

Os assuntos mais repercutidos estão nas principais categorias.

SEGUNDA-FEIRA

Jovem de 17 anos morre vítima de covid-19 no AC e condenação de 250 anos de prisão para envolvidos na morte de PM

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, confirmou na segunda-feira (1) que uma das vítimas do coronavírus foi uma jovem de 17 anos. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

A Câmara Criminal manteve a condenação de 270 anos de prisão para os envolvidos na morte do sargento Marcos Roberto Araújo do Nascimento. O policial militar, que fazia a segurança de um empresário, foi assassinado em dezembro de 2014, em Cruzeiro do Sul. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Indígena morre de coronavírus e deixa bebê recém-nascida e carreata para reabertura do comércio no Acre

O que seria o início de uma linda história na vida da amazonense Ducicleia Pinheiro, de 17 anos, que experimentaria a emoção de ter aos seus braços a primeira filha, transformou-se em um triste fato. Ela, infelizmente, ao sair do município de Pauini, próximo a Boca do Acre, para Rio Branco, no intuito de ter a criança, faleceu após ser contaminada pelo coronavírus. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Iniciado em um grupo de WhatsApp, com pelo menos 400 empresários de todo o estado, o Movimento Emprego é Vida, promoveu nesta terça-feira (2) uma carreata com a hashtag #EmpregoÉVida. Eles pedem a abertura do comércio no Acre, fechado pro decreto governamental desde 17 de março, no início da pandemia do coronavírus, como medida de combate à disseminação do vírus. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

PF deflagra operação Off-Label em municípios do AC e médico de Cruzeiro do Sul morre vítima de Covid-19

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (3), em Cruzeiro do Sul (AC), a Operação Off-Label. O trabalho é realizado em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU) para combater fraudes na área da saúde nos municípios de Cruzeiro do Sul (AC), Rodrigues Alves (AC), Marechal Thaumaturgo (AC), Xapuri (AC), Epitaciolândia (AC), Bujari (AC), Rio Branco (AC), Jordão (AC) e Boca do Acre (AM), Pauiní (AM) e Guajará (AM). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O médico urologista, João Luiz Angelim acaba de falecer no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco. O paraense, que morava há muitos anos em Cruzeiro do Sul, estava internado no Hospital do Juruá há três semanas. Mas foi transferido no último sábado, 30, para a capital Acreana. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Homem diz que foi curado do coronavírus com remédio aplicado em animais e AC ultrapassa 7 mil infectados

O conhecido catador de lixo do bairro Tucumã, Reginaldo Roberto, de 44 anos, teve inúmeros prejuízos depois que foi infectado pelo coronavírus nas últimas semanas. A sua grande salvação, de acordo com ele, foi a junção de dois medicamentos receitados por um médico que boliviano que é seu amigo. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, informa que 342 novos casos positivos de contaminação por coronavírus foram registrados no estado, nesta quinta-feira, 4, e não 345 como informado no boletim parcial. Desse modo, o número de infectados saltou de 6.679 para 7.021 nas últimas 24 horas. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

PF deflagra 2ª operação em menos de 3 dias no AC e 9 mortes e 263 novos casos de coronavírus nesta sexta

Decorrente da Operação Off-label, a Polícia Federal deflagrou nas primeiras horas desta sexta-feira (5) a Operação Dose de Valores, no intuito de combater associação criminosa mantida para a prática de atos de corrupção de agentes públicos, peculato-desvio de verbas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS) e lavagem de capitais, decorrentes de contratos de fornecimentos de medicamentos e insumos hospitalares. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, informa no boletim parcial desta sexta-feira, 5, o registro de 263 novos casos positivos de contaminação por coronavírus no estado. Desse modo, o número de infectados saltou de 7.021 para 7.284, nas últimas 24 horas. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

