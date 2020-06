Quem optou pelo saque-aniversário poderá sacar os R$ 1.045 do FGTS?

Trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) também terão direito ao saque emergencial de até R$ 1.045 neste ano.

O saque emergencial do FGTS foi anunciado pelo governo para ajudar a combater a crise econômica causada pelo coronavírus. O governo vai liberar até R$ 1.045 por pessoa, de contas ativas (emprego atual) e inativas (empregos antigos), de acordo com um calendário que segue o mês de aniversário do trabalhador. Em alguns casos, o trabalhador terá que esperar ate cinco meses para sacar.

Quem aderiu ao saque-aniversário poderá, assim como os demais trabalhadores, sacar neste ano o valor de R$ 1.045. O saque-aniversário permite sacar todo ano uma fatia do saldo do FGTS. O trabalhador é livre para optar por essa modalidade, mas, se o fizer, não poderá sacar todo o valor do fundo em caso de demissão sem justa causa. Poderá sacar apenas a multa de 40%.

Valor dado como garantia fica bloqueado

Segundo o governo, o trabalhador que aderiu ao saque-aniversário pode não conseguir sacar os R$ 1.045 apenas em uma situação: caso tenha usado o pagamento anual como garantia para tomar um empréstimos com instituições financeiras

O uso do saque-aniversário estará disponível a partir de 26 de junho. Nesse caso, uma parte do saldo total do FGTS do trabalhador ficará bloqueado, com o objetivo de assegurar o pagamento do empréstimo.

O valor bloqueado para a garantia não poderá ser retirado no saque emergencial.

Como consultar saldo do FGTS

Quem tem dúvidas de qual valor tem disponível no fundo e quando o dinheiro ficará disponível pode consultar o site da Caixa ou ligar para o telefone 111.

Veja o passo a passo de como fazer a consulta:

Entre no site da Caixa. Em “Saque emergencial FGTS”, clique em “Acesse aqui”.

Será preciso informar o CPF ou o NIS/PIS/Pasep. Clique em “Não sou um robô” e, depois, em “Continuar”. Imagem: Reprodução Informe a senha que você utiliza para acessar o extrato do FGTS no site da Caixa. Se não tiver senha ou se não lembrar, clique em “Cadastrar ou esqueceu a senha” e siga as instruções. Imagem: Reprodução Se quiser receber alertas mensais do FGTS, informe um número de celular, aceite os termos e clique em “Continuar”. Caso não queira, clique em “Não quero receber extrato do FGTS e notificações em meu celular”. Imagem: Reprodução Será informado o valor que você tem disponível. Clique em “Continuar”. Imagem: Reprodução Aparecerá a data em que o dinheiro será creditado em uma conta poupança digital para pagar boletos, conta ou fazer compras em supermercado. O calendário de saque é outro (veja mais abaixo). Quem não quiser o dinheiro do FGTS, pode clicar em “Não quero receber”. Imagem: Reprodução Pelo telefone A Caixa disponibiliza o telefone 111, opção 2, para informar quanto o trabalhador terá direito a sacar e quando o dinheiro será creditado em uma conta poupança digital. Para a consulta, será preciso informar o CPF ou o NIS/PIS/Pasep e a data de nascimento.

