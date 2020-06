“União pelo bem coletivo”, diz Socorro Neri sobre relação com Gladson Cameli

Após receber do governador Gladson Cameli (Progressista) inúmeros elogios e, inclusive, apoio à sua possível candidatura à Prefeitura de Rio Branco, Socorro Neri usou as suas redes sociais nesta quarta-feira (24) para falar da sua união com o chefe do executivo acreano.

“Nada é mais importante do que a união de esforços pelo bem coletivo”, escreveu a gestora ao publicar uma foto com Cameli.

Desde o início da pandemia, a aproximação dos dois foi elogiada por muitos críticos da política, como uma forma positiva de combater o vírus, mas também como uma possibilidade de parceria para as próximas eleições – o que foi proferido por Gladson na apresentação da Obra do Shopping Popular, quando ele disse que apoiaria Socorro, caso ela decidisse pela candidatura. O fato é que até o momento, nada está definido por ela.

Na postagem, Neri acrescentou: “Juntos, superaremos essa grave crise!”.

“Seria esta a sua resposta para a fala do governador?”, perguntou um internauta.

