Coronavírus: Quatro descobertas em seis meses de pandemia

Neste vídeo, Adriano Brito vai destacar quatro descobertas da ciência: o genoma do novo coronavírus, as mutações

Já faz seis meses que a covid-19 apareceu e virou o mundo de cabeça pra baixo. Lançou cientistas em uma corrida, como poucas na história, para entender e derrotar esse inimigo. Neste vídeo, Adriano Brito vai destacar quatro descobertas da ciência: o genoma do novo coronavírus, as mutações, o papel dos receptores ACE-2 na expansão da doença pelo corpo e os resultados do experimento no vilarejo italiano de Vo Vechio que chamaram atenção para a transmissão assintomática da covid-19.

