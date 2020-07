Gladson rebate PT e diz que partido é quem deve prestar contas: “Quero saber cadê as obras”

O PT ingressou com ação para apurar supostas irregularidades no Hospital de Campanha

O governador Gladsom Cameli (Progressistas) resolveu se manifestar à imprensa, em Cruzeiro do Sul, sobre as ações movidas pelo Partido dos Trabalhadores (PT) na justiça. Segundo ele, quem deve satisfação às autoridades é a sigla que comandou o governo por 20 anos.

“Eles tem que prestar contas do dinheiro de empréstimos que eu estou pagando. Quero saber cadê as obras. Porque as obras estão inacabadas e eu quem estou estou concluindo. Eles têm que achar um culpado, mas o culpados são eles mesmos”, desabafou.

PUBLICIDADE

O PT ingressou com ação para apurar irregularidades no Hospital de Campanha e na aplicação de recursos oriundos para o combate à COVID-19. “Eles podem mesmo questionar. Fizemos dois hospitais em trinta e seis dias e eles não fizeram em vinte anos.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários