Mãe do vice-prefeito de Brasileia morre com sintomas de coronavírus

Seguindo os padrões exigidos pela Organização Mundial de Saúde – OMS, foi enterrada na manhã deste sábado, dia 4, a mãe do atual vice-prefeito do município de Brasiléia, Carlos Armando de Souza Alves (Carlinho do Pelado).

Dona Vena de Souza Alves, nasceu no dia 27 de abril de 1938. Era figura marcante nas atividades culturais junto com idosos do município de Brasiléia, além de ser muito querida. Aos 82 anos, após três dias no Hospital de Clínicas Raimundo Chaar em Brasiléia para tratamento contra doenças pré-existentes, perdeu a luta pela vida.

PUBLICIDADE

Segundo seu filho, após realizarem o teste rápido, foi constatado que Dona Vena teria contraído o vírus covid-19. A suspeita leva a crer que pode ter sido infectada na Capital, quando realizou uma tomografia na cabeça, devido ao tratamento de Alzheimer que vinha lutando a cerca de 12 anos.

Como poucos sabiam, Dona Vena era neta do revolucionário Coronel Alexandrino José da Silva, que lutou pelo Acre no início de 1900 no século passado, sendo morto em uma emboscada alguns anos após a Revolta de Plácido de Castro, que brigou para anexar o estado ao Brasil, deixando um legado na história.

Dona Vena deixa três filhos; Carlinhos do Pelado, Janete de Souza Alves Barroso e Jeane de Souza Alves, além de nove netos e sete bisnetos. Vários moradores e autoridades de Brasiléia lamentaram a morte, como a prefeita Fernanda Hassem que publicou homenagens à falecida.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários