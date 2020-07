Novidade no Google Chrome pode ajudar bateria de notebooks a durar mais

Dentre várias características apontadas por usuários do Google Chrome , a drenagem de bateria dos dispositivos é uma das mais preocupantes, principalmente se muitas abas forem abertas simultaneamente. No entanto, ao que parece, isso pode estar prestes a mudar.

O site WindowsClub informa que descobriu um recurso experimental no Chrome 86 que reduzirá a energia consumida pelo software desligando temporizadores e rastreadores JavaScript desnecessários enquanto uma guia estiver funcionando em segundo plano.

Em circunstâncias específicas, a economia proporcionada pode ser significativa. De acordo com testes preliminares, foi possível economizar cerca de duas horas de bateria em um teste com 36 guias abertas em segundo plano – um cenário meramente ilustrativo, mas não impossível de acontecer.

Como dito, o recurso é apenas experimental, ou seja, ainda não há previsão para chegar às versões de computador do navegador. No entanto, se disponibilizada, a funcionalidade pode fazer com que uma das principais reclamações de usuários de notebooks seja resolvida.

Empresas como Apple e Microsoft têm divulgado regularmente melhorias para a duração de bateria dos dispositivos que possuem o Google Chrome. Porém, as soluções oferecidas até então apresentam uma diferença pequena de performance, o que pode ser suficiente para que a escolha do navegador ainda seja feita pela preferência do usuário. Com a chegada do novo recurso, no entanto, as coisas podem ser diferentes.

