Paolla Oliveira canta em banda do irmão: “Não é minha praia, mas amo música”

Paolla Oliveira soltou a voz na música Se Existe Amor, da banda Fortunia, que tem seu irmão Douglas Roger como vocalista. Os dois dividiram os vocais e a atriz ainda atuou no clipe que foi gravado em 2018 em um galpão em São Paulo. A música e o clipe serão lançados nesta sexta (31/7).

“Tudo que a gente faz com amor fica melhor e mais bonito. Acredito que isso se encaixe bem na minha sensação de cantar com a banda Fortunia. Não é minha praia, mas sou apaixonada por música e ainda mais pelo som dos meninos. E o mais especial foi dividir o estúdio com meu irmão que, além de talentoso, tem muito amor pela batalha de ver seu som conquistando o Brasil”, conta Paolla.

PUBLICIDADE

A história da Fortunia é parecida com a de outras grandes bandas de rock nacional: amigos de infância apaixonados por música que se reúnem para fazer as canções que gostariam de ouvir nas rádios.

“Pra mim,a música sempre foi uma ferramenta de aproximação, a música conecta pessoas. Desde garoto penso em fazer um som que toque as pessoas positivamente. Hoje, com a Fortunia, pela amizade e entrosamento musical que tenho com cada um e a participação da minha irmã, que tem essa facilidade de transmitir a emoção através dos seus personagens, buscamos com essa música mostrar nosso trabalho e conectar muitos corações com essa arte que me move”, diz o cantor Douglas Roger.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários