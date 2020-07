Prêmio de Jornalismo do MPAC deste ano será virtual com tema de combate ao coronavírus

Com o tema “O papel do Ministério Público do Acre no combate ao coronavírus”, a 11ª edição do Prêmio de Jornalismo do MPAC, em 2020, será lançada nesta terça-feira (27), em Rio Branco.

Pela primeira vez, desde a sua criação, o evento será virtual, assim como o lançamento, por conta da necessidade de isolamento social, em decorrência do vírus que amaça o estado, o país e todo o mundo.

“Neste ano, em face de desafios imensos, o MP acreano tem atuado diuturnamente na defesa da sociedade num dos maiores problemas sanitários que tem atingido não só o cenário local, senão todo o mundo. Em vista disso, foi necessário rever nossas formas de trabalho e readequar a proposta de agenda referente ao planejamento institucional”, diz a Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Acre, Kátia Rejane.

“Com essa proposta, reafirmamos mais uma vez o nosso reconhecimento ao trabalho dos profissionais de imprensa, que diariamente estão expostos ao vírus com a missão de levar informação séria e útil à sociedade”, continuou a representante.

A transmissão desta terça será às 10 horas, na Sala de Sessões do Edifício-Sede, em Rio Branco, com transmissão pelo Youtube.

Confira a nota enviada à imprensa:

Prezados Amigos Jornalistas,

Com mais de uma década, o Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Estado do

Acre se tornou modelo em relacionamento de apoio mútuo com a imprensa e em

comprometimento com a função social do Jornalismo, no que diz respeito à qualidade

da notícia e predomínio do interesse público que possibilite o exercício pleno da

cidadania.

Neste ano, em face de desafios imensos, o MP acreano tem atuado

diuturnamente na defesa da sociedade num dos maiores problemas sanitários que tem

atingido não só o cenário local, senão todo o mundo. Em vista disso, foi necessário rever

nossas formas de trabalho e readequar a proposta de agenda referente ao planejamento

institucional.

Todo o sucesso que obtivemos nas edições anteriores, vale dizer, teve a

contribuição indispensável dos parceiros patrocinadores, apoiadores e divulgadores,

com destaque para a imprensa. Mas, dado o momento, precisamos sopesar a

repercussão de tal crise em toda a vida social, que requer o esforço de todos nós para

superarmos seus riscos.

Dessa forma, o Prêmio de Jornalismo chega à sua 11a edição com formato

diferente, em que o lançamento e a entrega da premiação serão realizados em eventos

virtuais. Coordenado pela Diretoria de Comunicação, a iniciativa, porém, vai dar

continuidade ao seu propósito inicial, que é exaltar o trabalho dos profissionais do

Jornalismo, a quem reconhecemos como agentes importantes na consolidação da

nossa Instituição.

Esta edição traz como tema “O papel do Ministério Público do Acre no combate

ao coronavírus”, que desencadeou a mais grave crise de saúde pública do século. Com

essa proposta, reafirmamos mais uma vez o nosso reconhecimento ao trabalho dos

profissionais de imprensa, que diariamente estão expostos ao vírus com a missão de

levar informação séria e útil à sociedade.

Convidamos os senhores a acompanharem a Sessão Especial virtual do Colégio

de Procuradores em comemoração aos 57 anos de criação do Ministério Público do

Estado do Acre, a realizar-se no dia 28 de julho, às 10 horas, na Sala de Sessões do

Edifício-Sede, em Rio Branco, com transmissão pelo Youtube, ocasião em que

lançaremos a 11a edição do Prêmio de Jornalismo.

Kátia Rejane de Araújo Rodrigues

Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Acre

