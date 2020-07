Realização de testes de Covid na UPA do Segundo Distrito é suspensa após pane

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre, por meio da Unidade de Pronto Atendimento do Segundo Distrito, a UPA da Via Verde, comunicou nesta quarta-feira (8) que em razão de uma pane no serviço de internet para toda a região do Segundo Distrito, a coleta de amostras para testes de Covid-19 foi suspensa.

Segundo explica Dora Vitorino, gerente-geral da Unidade, a suspensão do trabalho se deve porque as pessoas precisam ser incluídas em um cadastro eletrônico que necessita de internet para funcionar.

“Tão logo o serviço seja restabelecido, a coleta, por meio dos cotonetes chamados de swab, voltará a ser feita normalmente na UPA, que é referência para a realização de testes de Covid-19 em Rio Branco”, diz a nota.

