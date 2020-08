César Messias pode ser candidato à prefeito de Cruzeiro do Sul

Não se sabe se a missão é do interesse de Messias, mas o PSB certamente está com os radares ligados à espera dos novos capítulos

Indefinição

A cassação do mandato do prefeito de Cruzeiro do Sul Ilderlei Cordeiro (Progressistas) e seu vice Zequinha Lima pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) mexeu com as estruturas políticas da segunda maior cidade do Acre às vésperas da Eleição e criou um cenário de indefinição para o grupo que está no poder.

Outros atores

Cordeiro era pré-candidato à reeleição, mas, a princípio, está inelegível por oito anos após decisão da corte. Com isso, outros atores terão de surgir desse rebuliço. Quem acaba se tornando uma opção natural é o ex-prefeito, ex-deputado federal e ex-vice-governador César Messias (PSB), uma das maiores lideranças políticas da cidade.

Radar

Não se sabe se a missão é do interesse de Messias, mas o PSB certamente está com os radares ligados à espera dos novos capítulos da sucessão municipal. Se botar as cartas na mesa, o partido vai ter de dialogar muito para definir como se colocaria no jogo, pois uma possível candidatura pessebista não era esperada até ontem e pegaria os aliados de surpresa.

Zequinha Lima

O pré-candidato do Progressistas às eleições de Cruzeiro do Sul deve ser Zequinha Lima. Na bronca entre os grupos de Vagner Sales e Ilderlei Cordeiro, ele não teve os direitos políticos cassados.

Cogitado

Antes de o governador Gladson Cameli sair do Progressistas, o nome de Zequinha Lima já vinha sendo cogitado com o plano B. Lima tem a amizade do governador, circula muito bem na Casa Civil e conta com um forte padrinho: o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Junior.

Diga que fico

Foi depois de ter uma longa conversa com Nicolau Junior que o vereador Clodoaldo aceitou assumir a prefeitura de Cruzeiro do Sul. Ele tinha pensado em renunciar à presidência para poder ser candidato à reeleição.

Comando

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Junior, vem comandando com braço de ferro as eleições no Juruá. Com seu jeito republicano, estilo mineiro, ele vai costurando alianças e fazendo crescer o partido na região.

Aposentado

O ex-prefeito Vagner Sales afirmou que não queria mesmo ser candidato a mais nada. A declaração é forte, nada mais, nada menos, de um ‘coronel’ por excelência dos barrancos do Juruá.

Articulando

Vagner depois que elegeu e reelegeu a filha deputada federal quer agora, eleger o filho, Fagner, prefeito. Seria mais uma geração a dar continuidade à vida política da família.

Agenda

Governador Gladson Cameli cumpre agenda no Juruá nesse fim de semana. Ele participou de uma solenidade na Polícia Civil na manhã dessa sexta-feira. O vice-governador deve lhe acompanhar em Cruzeiro do Sul.

Pluralidade

As eleições municipais deste ano têm um diferencial: a pluralidade de candidaturas e o fim da polarização em várias cidades. Em Rio Branco são onze pré-candidaturas. Eleitor terá projeto sobrando para escolher.

Sai na frente

Com tanta gente no tabuleiro, a prefeita Socorro Neri, tem certa vantagem por estar no comando. Se souber trabalhar politicamente, tem chances. Ela disse que caberá ao governador escolher o seu vice.

Mudanças

Foi mera coincidência, mudanças no Ministério do Meio Ambiente, com novas secretarias; mudanças na Secretaria de Meio Ambiente do Acre. Por aqui, tudo com o clivo do secretário Israel Milani.

Nível dos rios

O nível dos rios em todo o estado dificulta a navegação nesse período. As populações mais isoladas sofrem com desabastecimento nesse período de estiagem em todo o estado.

Pegando onda

As imagens de Ícaro José, acusado de atropelar e matar a jovem Jonhliane Paiva de Souza, no último dia 6 de agosto, na praia, afrontam a própria Justiça. Tanto que após a divulgação dos fatos, um pedido de prisão preventiva foi expedido.

Direito ao contraditório

Tudo bem, conforme a defesa de Ícaro, o caso que vitimou a jovem Jonhliane foi um acidente que poderia ter acontecido com qualquer um, mas, o local escolhido pela família não foi nada adequado para o momento.

Suposta ameaça

Ícaro supostamente foi ameaçado por membros de facções, como o ContilNet mostrou. A situação da família é complicada, ninguém deseja passar por um problema como esse. Mas, prudência não faz mal a ninguém.

Protesto

Enquanto Ícaro estava na praia, familiares pediram Justiça na porta da Assembleia Legislativa do Acre. O protesto foi organizado pelo irmão de Jonhliane.

