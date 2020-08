Clube grego fará proposta para tentar tirar Rafinha do Flamengo

Em busca de um lateral-direito para ser substituto direto de Rafinha, o Flamengo pode acabar sem o titular da posição. O Olympiacos, da Grécia, tem interesse no camisa 13 e deve formalizar uma proposta ao Rubro-Negro nos próximos dias.

Segundo informações do jornal O Dia, os dirigentes do Olympiacos confirmaram o interesse em Rafinha e que irão fazer uma oferta em breve, mas não revelaram valores.

PUBLICIDADE

O atual contrato do lateral com o Flamengo vai até dezembro de 2021. Uma cláusula permite ele sair do clube sem custo caso recebe uma proposta que lhe agrade do futebol europeu.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários