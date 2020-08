Energisa Acre esclarece sobre variação de consumo

Altas temperaturas e isolamento social podem provocar variação de consumo nas contas de energia elétrica. Para esclarecer a população, a Energisa Acre dá dicas de economia e uso mais eficiente da energia elétrica.

O verão amazônico que ocorre até outubro é caracterizado pelo calor que pode atingir os 36°C com sensação térmica de até 41°C. Por isso, manter portas e janelas fechadas em ambientes com ar-condicionado ou não deixar a geladeira aberta por longos períodos são ações simples, mas que podem representar uma boa economia na hora de pagar a conta de luz.

PUBLICIDADE

Somado a isso, está à forma como os eletrodomésticos consomem a energia elétrica nos dias mais quentes. Um ar-condicionado que estava ligado seis horas nos outros meses, por exemplo, usará mais energia para deixar o ambiente fresco nos dias mais quentes mesmo que utilizado pelo mesmo período de tempo.

O motor da geladeira precisa funcionar com mais intensidade para manter a temperatura baixa por conta do calor do ambiente. Ou seja, mesmo que o hábito de consumo não mude, é possível que haja um aumento na conta de energia por conta das altas temperaturas.

“Não podemos imaginar que nossos eletrodomésticos que precisam de climatização, como geladeira e ar-condicionado, estão trabalhando da mesma forma que nos dias com temperaturas mais amenas. Com as temperaturas altas, esses equipamentos trabalham muito mais, gastando mais energia para se manter com o mesmo funcionamento que nos outros meses”, explica o Diretor Técnico e Comercial da Energisa Acre, Ricardo Xavier.

Além disso, o cliente deve ficar atento, também, ao valor da Taxa de Iluminação Pública, que varia pela faixa de consumo e por município. Outro ponto que é importante ser acompanhado pelo consumidor em suas contas de energia é a incidência de PIS e Cofins, que são tributos federais e com percentuais variáveis a cada mês impactando no valor final da tarifa.

“Nas faturas de energia existem impostos estaduais e federais que são calculados de acordo com o consumo. Diante deste cenário, a empresa recomenda que os clientes acompanhem de perto o seu histórico de consumo, comparando a leitura atual do seu medidor com a informação que consta na conta de luz. Assim, é possível entender a variação de consumo no período”, explica Xavier.

É muito importante adotar hábitos de consumo consciente e reavaliar a utilização de alguns eletrodomésticos. Para conhecer dicas de economia, visite o canal da Energisa no Youtube em www.youtube.com/energisaoficial<http://www.youtube.com/energisaoficial>.

Ainda tem dúvida? Entra em contato com a Energisa Acre através dos canais de atendimento ao cliente, 0800 647 7196 e Whatsapp Gisa 68.99233-0341.

DICAS

– Tem geladeira ou freezer no comércio? Verifique as borrachas para saber se está vedando o aparelho corretamente.

– Precisa manter o Ar condicionado ligado? Faça a limpeza dos filtros corretamente e tente deixá-lo em uma temperatura que não precise consumir mais energia para funcionar, a partir dos 23º graus.

– Mais de uma pessoa trabalhando em casa? Evite extensões. Além do risco de sobrecarregar a rede interna do imóvel, a extensão pode fazer o equipamento trabalhar mais e assim, consumir mais energia.

– Tenha apenas eletrodomésticos com selo Procel

– Instalações elétricas inadequadas podem gerar sobrecargas

– A geladeira corresponde em média a 30% do consumo total de uma casa. Antes de abrir a geladeira pense no que precisa e diminua o tempo que a porta ficará aberta. A geladeira também deve ficar longe de locais quentes. Instale-a no local mais arejado da cozinha ou da copa.

– O chuveiro deve estar na posição “verão” ou “desligado”

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários