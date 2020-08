Sertanejo Rodolffo revela que “pum” o fez desconfiar da Covid

Atualmente ele está sendo medicado e segue isolado em casa, em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia.

“Eu decidi soltar um peido embaixo da coberta e não senti o cheiro do bicho, foi quando eu alertei e falei que esse ‘trem’ estava errado. Fui no banheiro, bati uns três perfumes e não senti o cheiro de nenhum”, comentou o artista, em vídeo.

Ex-marido de Rafa Kalimann, Rodolffo revelou que sentiu os primeiros sintomas na última terça-feira (25). Após três dias, ele entrou em contato com um médico para receber orientações.

Já na sexta-feira, no entanto, o cantor percebeu a perda do olfato: “Ainda de manhã o médico já organizou a receita, e eu já entrei com protocolo de remédios, mesmo antes de fazer o teste”.

Ainda nas redes sociais, Rodolffo tranquilizou os seus amigos e fãs: “Cá estou, com disposição, sem maiores complicações, e vai continuar assim. Obrigado pelo carinho de vocês, pelas orações, espero que tudo fique bem, bola para frente e xô coronga [brincadeira com o nome do coronavírus]. Daqui uns dias, se Deus quiser, eu vou estar imune”.