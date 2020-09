Acreana Loren Medeiros se despede do The Voice Kids da Globo

Neste domingo (27) foram escolhidos os últimos semifinalistas da atual temporada do The Voice Kids (Globo). Ao todo, 6 crianças passaram para a próxima fase. Elas se juntam as seis selecionadas na semana passada para avançar na competição.

Nesta etapa, a cada domingo, quatro representantes do time de cada técnico se apresentaram, sendo que dois foram classificados para a próxima fase: um escolhido pelo público e outro pelo próprio técnico.

A acreana Loren Medeiros cantou a música “Por Onde Andei”, de composição do cantor Nando Reis. Após a apresentação dos 4 concorrentes do Time Brown, a decisão das duas vagas para prosseguir no realty ficou por conta do público e do cantor. Infelizmente, a acreana Loren não se classificou e deixou o reality. Loren se despediu do programa neste domingo (27).

Veja a apresentação de Loren AQUI.

Karen Silva recebeu a maior parte dos votos do público de casa, enquanto Carlinhos Brown escolheu Luisa Martins para continuar na competição.

Confira o resultado da votação do time de Carlinhos Brown AQUI.

No dia 4 de outubro, haverá mais um funil (também com votação dos técnicos e pela internet), que dará lugar aos três participantes que estarão na grande final, marcada para 11 de outubro. A escolha do vencedor será feita exclusivamente pelo voto popular.

