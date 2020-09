Ana Paula Valadão desaparece da internet após ser “cancelada” no Brasil

se você teve a SORTE de não ter sido criado com uma crença religiosa preconceituosa, agradeça a todos os deuses.

você não sabe o quão irreversível é o trauma de crescer com culpa e com medo.

você ama, vive, dorme com alguém sem medo do salário do pecado.

ana paula valadão MATA! pic.twitter.com/Q0tTjJCUwb

— pedro philippe (@pedrophilippe_) September 12, 2020