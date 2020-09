Jamyl Asfury é oficializado candidato a Prefeitura de Rio Branco

O Partido Social Cristão (PSC) oficializou na tarde de sábado (12), a candidatura do ex-deputado e policial federal, Jamyl Asfury a prefeito de Rio Branco e a da assistente social, Vanda de Paula, candidata a vice. A solenidade ocorreu no Palácio do Comercio, localizado na Avenida Ceará.

O evento foi iniciado com uma oração de agradecimento, feita pelo bispo Manoel Miranda, da igreja Deus é a Verdade. Em seguida, além dos candidatos a prefeito e vice, foram apresentados os 26 candidatos a vereadores do partido que estarão levando o nome de Jamyl Asfury e Vanda nessas eleições na capital acreana.

Em seu discurso, a candidata a vice-prefeita, fez agradecimentos a todos os correligionários, em especial a presidente do PSC mulher, Sandra Asfury. “A senhora é uma mãe para mim e vou honrar mais essa confiança que deposita na minha pessoa” disse Vanda de Paula.

Sandra Asfury mostrou carisma ao cumprimentar os correligionários. Ao contrário do que muitos pensavam, ela decidiu não ser candidata para ajudar a chapa proporcional do partido. “Nós não queremos poder e sim a oportunidades de cuidar de Rio Branco. Quero ajudar nossos candidatos com a experiência que adquiri no parlamento. Temos um time excelente que vai ser a surpresa nessas eleições” disse Sandra Asfury.

A cerimônia seguiu com a exibição de um vídeo contando um pouco da história de vida do candidato Jamyl Asfury. Homem temente a Deus, formado em Engenharia Civil, policial federal e pastor, que pretende dirigir a cidade, assim como cuidar da sua família, prezando sempre pelo bem-estar de todos. “Eu quero cuidar de Rio Branco, como eu cuido da minha casa”. Enfatiza o candidato.

