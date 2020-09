JP Gadêlha é o segundo eliminado de ‘A Fazenda 12’ com 26,06% dos votos

‘A Fazenda 12’ chegou ao fim para JP Gadêlha! O peão foi eliminado da competição no programa ao vivo desta quinta-feira (24), com 26,06% dos votos. Ele perdeu a disputa contra Lidi Lisboa e Luiza Ambiel pela preferência do público em uma votação realizada no R7.com.

Na segunda formação da roça desta temporada, o fazendeiro Rodrigo Moraes indicou Carol Narizinho. Luiza Ambiel foi a próxima, recebendo seis votos dos peões. Em seguida, a modelo puxou Lidi Lisboa da baia. O último peão indicado foi JP Gadêlha na dinâmica do ‘resta um’.

Após uma prova do fazendeiro que exigiu força e agilidade, a ex-panicat Carol Narizinho saiu vitoriosa e garantiu o chapéu mais cobiçado da sede, livrando-se de uma possível eliminação.

Em poucas semanas, JP Gadêlha mostrou que veio para aproveitar o reality. O Bombeiro Militar fez amizades, aproveitou as festas e protagonizou o primeiro beijo de ‘A Fazenda 12’.

JP mostrou também que não estava ali só para brincadeiras. O pernambucano foi para a baia, ganhou a prova de fogo e discutiu com Lucas Cartolouco, após discordar de um comentário do repórter. [Foto: Reprodução/Instagram]

