Marido chama estranho para festinha com esposa e ‘menage’ acaba em pancadaria

Indignado, o marido pegou uma chave de fenda, quebrou a porta do apartamento e bateu no convidado

Um ‘menage a trois’ terminou em gente pelada e pancadaria em São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste de Santa Catarina na madrugada do último domingo (20).

Um casal de Santo Antônio do Sudoeste (PR) contou aos policiais que conheceu um solteirão em um site de relacionamento e, então, marcaram um encontro na cidade catarinense. Eles viajaram quase 90 km até São Miguel do Oeste para o compromisso.

Durante o encontro, o marido — que desejava assistir a esposa mantendo relação com outro homem — teria discordado de atitudes do convidado com a esposa. Foi aí que começou a pancadaria.

Indignado, o paranaense pegou uma chave de fenda, quebrou a porta do apartamento e bateu no morador de São Miguel do Oeste. Descontente, o catarinense quebrou os vidros do Ford/Ka do casal com um espeto, porém, eles conseguiram fugir com o carro.

O casal foi abordado no posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Guaraciaba. O motorista estava em visível estado de embriaguez e recusou o teste do bafômetro. Já a esposa dele precisou de atendimento dos bombeiros, pois estava embriagada e ferida. Ela foi levada ao hospital para avaliação médica.

