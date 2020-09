Mourão diz que Acre é referência para outros Estados no combate a crimes ambientais

Em visita ao Centro Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental do Estado do Acre (CIGMA), o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que o Acre deve ser exemplo para os outros Estados do Amazônia e do Brasil sobre o combate ao desmatamento.

Mostrando-se satisfeito e entusiasmado com o trabalho e comprometimento da equipe do Cigma, Mourão parabenizou o governador Gladson Cameli.

PUBLICIDADE

“O trabalho desempenhado aqui para impedir ilegalidades com relação ao meio ambiente, é brilhante. Percebi aqui uma equipe comprometida, que deve ser exemplo para os outros Estados do Amazônia Legal e do Brasil”, disse, após uma visita feita ao centro ao lado do governador do Acre.

Acompanhando o discurso do presidente Jair Bolsonaro sobre a suposta divulgação “exagerada” de dados sobre queimadas na Amazônia, o vice disse que é preciso tomar cuidado com o que é publicado pela imprensa.

“Há um exagero na divulgação dos dados. Sabemos, por exemplo, que 20% das propriedades rurais pode ser exploradas e não podemos classificar tudo como desmatamento ou crime ambiental. O crime é quando isso atinge reservas ambientais e outros campos de preservação”, finalizou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários