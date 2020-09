“Se Minoru não tiver coragem de usar a camisa do Bolsonaro, deixa comigo”, diz Duarte

A postagem do emedebista tem a ver com a última fala polêmica de Ulysses sobre o clima tenso no PSL

O pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Roberto Duarte, usou as suas redes sociais para também ironizar a candidatura do ex-petista Minoru Kinpara (PSDB), que conta com o apoio do Partido Social Liberal (PSL) – que ajudou a eleger o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

A postagem do emedebista tem a ver com a última fala polêmica de Ulysses, que disse que o PSL tem sofrido influência de outros partidos e tem sido visto como “cachorrinho” pelo PSDB e por Major Rocha, que agora lutam pela escolha do vice de Minoru.

“Coronel Ulysses, se o Minoru não tiver coragem de usar a camisa do Bolsonaro, deixa aqui comigo. Eu tenho lado”, disse Roberto.

O político fez a publicação com uma foto sua vestido com a camisa, no Centro de Rio Branco.

Os comentários e reações foram inúmeros nas redes sociais. “É difícil viver pulando de galho em galho”, comentou uma internauta.

