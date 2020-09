Solidariedade confirma Fabrícia Sá como pré-candidata à prefeitura do Bujari

O Solidariedade confirmou em convenção na manhã desta sexta-feira (11) na cidade do Bujari, o nome da pré-candidata Fabrícia Sá à prefeitura municipal. O evento foi marcado pela presença de várias mulheres camponesas que apoiam a chapa formada ainda pelo empreendedor pecuarista Claudio do Bel, pré-candidato a vice-prefeito.

“Bujari precisa renovar para poder avançar rumo ao desenvolvimento. A Fabrícia representa o novo, tem projetos bons e não possui nada que manche seu nome na vida pública” disse a deputada federal Vanda Milani.

A parlamentar destacou ainda o trabalho do partido no empoderamento feminino. O partido é quem mais apresentou pré-candidatas mulheres em todo o estado.

“Temos um trabalho significativo de apoio às mulheres na política. Aqui no Bujari é um exemplo claro desse impulsionamento e reforço a participação feminina no poder”, concluiu Vanda.

A pré-candidata Fabrícia afirmou que vai apresentar à sociedade bujariense um conjunto de projetos que fomentarão apoio ao homem do campo e melhoria na qualidade de vida do cidadão.

“Faremos uma campanha pé no chão, com muita humildade levando os melhores projetos a população do Bujari. Seremos como Gideão e os 300 homens que venceram a batalha dos midianitas” disse Fabrícia.

Fabrícia é formada em marketing, esteve à frente da Secretaria de Produção e Agronegócio no município do Bujari liderando o 1º mutirão agrícola beneficiando mais de 500 produtores da região.

“Eu estou preparada para esse novo desafio. Contamos com um grupo muito forte e leal de apoiadores em todos os setores. Creio que Deus está na frente desse projeto” concluiu Fabrícia.

Hoje ainda, a deputada federal Vanda Milani e o presidente estadual do Solidariedade, Israel Milani participam da convenção municipal em Brasileia. No fim de semana, o nome de Gilson da Funerária será confirmado como pré-candidato a prefeito em Senador Guiomard.

