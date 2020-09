Tarcísio Meira e Glória Menezes falam sobre saída da Globo após 53 anos

“Eu acho que a Globo está tomando novos e diferentes rumos, o que acho muito bom, acho ótimo. Agora, para nós mais velhos, o novo é sempre um desafio”, disse Tarcísio. “O nosso contrato terminou, e contrato que termina… Termina”, completou no Conversa com Bial.

Para o eterno galã, o canal da família Marinho foi muito importante para ele e Glória: “Nos acomodamos bem na Globo. Fizemos boas coisas, bons trabalhos, e temos a certeza de que fomos muito importantes para a Globo, e ela foi muito importante para nós. Nós devemos muito à Globo”.

Para a dupla, a reação do público foi de extremo carinho. “Uma coisa que foi muito carinhosa é que, quando divulgaram que nós não estávamos mais na Globo, as pessoas ficaram indignadas, perdidas, e recebemos milhares de manifestações carinhosas”, emocionou.

Na entrevista, Tarcísio confidenciou que a emissora pensou numa homenagem ao casal pelas 5 décadas de trabalho. “A Globo até queria nos fazer uma homenagem, mas homenagem é coisa para post mortem”, brincou.

Sobre o casal, quem falou foi Glória. “Aqui é assim: eu amo profundamente o Tarcísio e tenho a certeza absoluta de que o Tarcísio ama profundamente a Glória”, resumiu. “Eu sei que é uma coisa rara, mas isso aconteceu com a gente. O amor. E o amor supera tudo, as brigas e as coisas. No fim, o amor é muito maior do que tudo”, afirmou.

“Eu tenho o temperamento completamente diferente do Tarcísio, no entanto eu preciso dele. Ele faz parte de mim mesma. Sou completa com ele e tenho certeza que ele é completo com eu estando ao lado dele”, desabafou. Tarcísio retribuiu: “A Glória tem tudo de bonito. É uma pessoa iluminada. Eu me casei com uma mulher especial e sou muito feliz”.