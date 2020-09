‘Vai lacrar na casa do car****’, dispara Lipe Ribeiro à acreana Raissa Barbosa; assista

Ex-participante do reality show 'De Férias com o Ex' não gostou de ser chamado de 'boy lixo', após votação da Roça

Os ânimos ficaram bem aflorados após a formação da Roça, nesta terça-feira (16), em A Fazenda 12. O peão Lipe Ribeiro foi um dos que reagiu à fala de Raíssa durante a votação, que levou Rodrigo Moraes, Fernandinho Beat Box, Lucas Cartolouco e Raissa Barbosa para a berlinda. Na ocasião, o ex-De Férias Com O Ex não gostou de Jojo Todynho ter ido na cozinha, onde os homens estavam reunidos, com o intuito de instaurar a paz após a confusão.

“Falo mesmo, eu falo! Eu e Biel. Se a gente tivesse alguma atitude aqui para ela chamar a gente de ‘boy lixo’, eu aceitava, aceitava de boa, mas estamos muito tranquilo aqui. Do nada, oito pessoas votaram e só jogou em mim e no Biel? Vai lacrar na casa do caralho“, rebateu, irritado com o comportamento da peoa, que também jogou um copo d’água contra Biel.

Tudo isso aconteceu porque Raíssa foi tirar satisfação com os peões que votaram nela alegando que era jogo sujo por parte dele. Na hora da treta, ela acabou chamando Lipe e Biel de “boys lixo”. A resposta do peão se tornou o assunto mais comentado do Twitter. Vale lembrar que boy lixo ou não horas antes, de fato, a trupe combinou os votos.

lipe "vai lacrar na casa do caralho" AAAAAA pic.twitter.com/7WEkKXI4fm — let (@letsoou) September 16, 2020

[Foto: Reprodução/RecordTV]

