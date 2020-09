Vídeo: árvore centenária que dá nome à Gameleira é cortada e revolta Internautas

A árvore centenária, que dá nome ao Calçadão da Gameleira, no Segundo Distrito de Rio Branco, teve parte de seus galhos cortados na sexta-feira (10).

Nas redes sociais, Maria de Socorro disse que estava passando no local quando escutou o ronco de uma motosserra ‘dissipando o lindo braço florido da revolucionária Gameleira’.

PUBLICIDADE

“Penso que a pessoa que estava executando esse serviço não tinha licença ambiental do órgão responsável à prefeitura”, reclamou.

Em contato com a assessoria do Corpo de Bombeiros, eles informarem que não foram acionados para fazer a derrubada da árvore. No vídeo, aparece um homem com uniforme de um quiosque nas imediações da Gameleira.

A assessoria dos Bombeiros disse ainda que é necessário uma licença de algum órgão competente, do estado ou prefeitura para fazer a derrubada ou mesmo tosamento de galhos que estejam com risco de desabamento.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que recebeu a denúncia e que o fato trata-se de um crime ambiental. Uma coletiva de imprensa está marcada para falar detalhes dos procedimentos adotados.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários