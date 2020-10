Com mais de meio milhão de visualizações no Instagram, Gleici exibe curvas no rio Crôa

Em minutos finais do quarto episódio, a atriz surge com maiô de onça saindo das águas e também em pose de meditação entre as famosas vitórias-régias

Ex-BBB e atriz, Gleici Damasceno lançou nesta terça-feira (20) mais um episódio da sua série pelo Acre. Em seu quarto episódio, com duração de quase seis minutos, a acreana visita o famoso Rio Crôa, em Cruzeiro do Sul.

No passeio de barco pelo rio, Gleici cumprimenta os ribeirinhos, comenta sobre o tipo comum de acenos para comunicação e aproveita momento de descanso em rede. A atriz também mostrou a culinária local da comunidade.

“Esse é o nosso tambaqui assado. Pra quem é do norte, sabe muito bem que é o peixe mais conhecido daqui”, comentou a atriz, que mostrou mesa farta com a culinária acreana.

Em minutos finais do quarto episódio, a atriz surge com maiô de onça saindo das águas e também em pose de meditação entre as famosas vitórias-régias do Rio Crôa.

O vídeo já ultrapassa mais de meio milhão de visualizações no Instagram e mais de mil comentários. Entre eles da ex-BBB, apresentadora e repórter Ana Clara, que já se convidou para o próximo passeio com a amiga.

Veja o episódio na integra!

