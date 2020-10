Fazendeiro mata vizinho na Transacreana após discutirem por causa de uma cerca

Vítima era proprietária de uma área de terra no km 3 do Ramal São Joãozinho, que foi demarcada pelo Incra

Claudomir Bezerra de Freitas, de 52 anos, foi morto com um tiro no abdômen em uma propriedade rural no km 85 da Transacreana (rodovia AC-90), em Rio Branco, na manhã desta segunda-feira (26).

A vítima era proprietária de uma área de terra no km 3 do Ramal São Joãozinho, que foi demarcada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Como a proteção que dividia as terras acabou sendo atingida pelo efeito das queimadas, Claudomir tentou reconstruir a cerca, mas o vizinho – identificado como Lafaiete, não concordou e iniciou uma discussão.

Sentindo-se no prejuízo, Lafaiete efetuou o tiro que matou seu desafeto, fugiu em seguida e até o momento ainda não foi capturado.

Moradores da região encontraram a vítima já sem vida e acionaram a Polícia Militar. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames.

O caso está sendo investigado por agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). [Capa: Cedida]

