Gladson se reúne com Bolsonaro em busca de recursos para investimentos no Acre 

O governador Gladson Cameli (sem partido) viajou rumo à Brasília nesta segunda-feira (5) para um encontro com o presidente da República Jair Bolsonaro, provavelmente, no Palácio do Planalto, na terça-feira (6), onde tratará de alguns assuntos importantes como a captação de recursos financeiros para investimentos na parte econômica do Acre.

Informações do Palácio Rio Branco apontam que Cameli vai usar do apelo político, ou seja, mostrar a Bolsonaro que ele tem 7 parlamentares compromissados com os projetos do governo em Brasília.

Desta forma, o capitão poderá se sensibilizar e enviar recursos para que sejam feitos investimentos que possam de fato atrair empresas que venham gerar emprego e renda à população.

O Acre deve ter em breve a Ponte do Madeira e a estrada para Pucallpa, que ligará o estado ao Peru e aos países do pacífico. Com isso, o governador espera que o governo federal possa realizar mais investimentos para que o Acre deixe de depender exclusivamente da União.

Apesar de confirmado pelo presidente, o governador fará ainda o convite oficial para que o militar esteja na inauguração do Madeira, prevista para a segunda semana de dezembro.

