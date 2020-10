Jovem é assassinado com dois tiros no bairro Cristo Libertador, em Sena Madureira

Vítima foi socorrida com vida e encaminhada ao Hospital João Câncio Fernandes, mas não resistiu

Um rapaz identificado como Carlos Henrique foi assassinado com dois tiros no tórax na noite desta quinta-feira (22). O crime teria ocorrido na Rua Santa Luzia, no bairro Cristo Libertador, em Sena Madureira.

A vítima foi socorrida com vida e encaminhada ao Hospital Estadual João Câncio Fernandes, mas não resistiu aos ferimentos.

PUBLICIDADE

A Polícia Civil investiga o caso para localizar o autor dos disparos. A motivação ainda é desconhecida. [Foto de capa: Reprodução/WhatsApp]

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários