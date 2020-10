Ministro do Meio Ambiente comenta em post de Rodrigo Maia: ‘Nhonho’

Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles escreveu a palavra ‘Nhonho’ em uma postagem do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.

O comentário foi feito em uma publicação realizada há quatro dias, na qual Maia criticava Salles: “O ministro Ricardo Salles, não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, agora resolveu destruir o próprio governo.”

Nhonho — Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) October 29, 2020

Nhonho é o nome de um personagem do seriado ‘Turma do Chaves’ e é como a ala ideológica dos apoiadores de Bolsonaro retrata, de forma pejorativa, o presidente da Câmara.

Maia publicou o tweet em meio a uma briga entre as alas ideológica e militar do governo, exposta após o ataque pelas redes sociais de Ricardo Salles a Luiz Eduardo Ramos, na última quinta-feira.

A “briga” começou após a publicação de uma nota da colunista do GLOBO, Bela Megale, com um recado enviado pelo Ministro do Meio Ambiente a seu colega de governo, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Pelo Twitter, Salles disse “ter enorme respeito e apreço pela instituição militar” e que o general deveria deixar de lado a “postura de #mariafofoca”. [Capa: Jorge William/Agência O Globo]

