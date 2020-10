MPF e PF investigam diplomas falsos de dois médicos que atuam no Acre sem formação 

Mediante as denúncias, o CRM/-AC indeferiu os pedidos de registro dos dois falsos médicos

Por meio de uma denuncia feita pelo Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM/AC) ao Ministério Público Federal (MPF) e também à Polícia Federal, os órgãos deverão investigar dois homens por obter registro profissional no Estado, porém, com diplomas falsos de Medicina.

O CRM fez a checagem junto à instituição de ensino superior onde os supostos médicos teriam estudado. No local não consta nenhuma informação sobre disciplinas do curso de Medicina cursadas pelos indivíduos denunciados.

A informação divulgada pelo Juruá em Tempo. Nos diplomas apresentados existem irregularidades, como por exemplo, a questão das assinaturas das autoridades, formato dos carimbos e sigla da universidade, que não seguem o padrão dos demais documentos da instituição.

Mediante as denúncias, o CRM/-AC indeferiu os pedidos de registro dos dois falsos médicos e ainda acionou a PF e MPF para tomarem as devidas providências.

