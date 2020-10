Mulher dá à luz durante voo no trajeto entre Feijó e Cruzeiro do Sul, no Acre

Uma jovem de 23 anos entrou em trabalho de parto e deu à luz a um bebê durante um voo do programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), no trajeto de Feijó para Cruzeiro do Sul, neste domingo (4). Feliz com o sucesso do parto e a criança no colo, Nérya Gomes de Oliveira, ainda sorriu na foto tirada ao lado de outras passageiras que estavam a bordo e ajudaram no procedimento.

A viagem não era de emergência, mas a mulher que vinha para Cruzeiro do Sul na intenção de buscar atendimento na maternidade, entrou em trabalho de parto durante o voo. “Ainda restavam 30 minutos para o pouso, e tentei chegar o mais rápido possível, mas a criança nasceu e ficou tudo bem. Então acionei a torre de controle e quando chegamos, a ambulância já estava em solo”, relatou sobre a experiência inusitada, o piloto Ludy Barbary.

PUBLICIDADE

Após o pouso, a mãe e o bebê que se chamou João Lucas receberam os primeiros atendimentos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foram encaminhados para a maternidade de Cruzeiro do Sul, onde estão internados e passam bem.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários