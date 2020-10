Novos ares: Monica Iozzi terá programa sobre política no Canal Brasil

A atriz e apresentadora Monica Iozzi vai lembrar os dias de CQC. Isso porque, segundo a colunista Carla Bittencourt, ela terá um programa de entrevista sobre política no Canal Brasil. A primeira temporada da atração teria 13 episódios com especialistas e a população, na rua.

Além disso, Monica vai – literalmente – desenhar as questões mais complexas para que público não se perca no meio das explicações.

Entre 2009 e 2013, Monica fez parte do CQC, humorístico da Band. Ali, ela aparecia entrevistando políticos direto do Congresso Nacional, sem medo de fazer perguntas absurdas. Recentemente, ela disse no programa Conversa com Bial que se arrependia de ter dado visibilidade ao então deputado Jair Bolsonaro.

“Eu nunca consegui ter essa visão mais ampla, essa visão pensando a médio e a longo prazo, de que, ao invés de estar fazendo uma denúncia, eu poderia estar dando palanque, eu poderia estar aumentando o alcance daquele discurso”, afirmou. [Capa: Renato Stockler/Agência Na Lata]

