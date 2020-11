Acre teve o combustível mais caro do Brasil na primeira quinzena de novembro

Estado só não figurou no topo do ranque em relação ao etanol, segundo índice de preços

Os acreanos pagaram o diesel, diesel S-10 e a gasolina mais caros do país na primeira quinzena de novembro, segundo o Índice de Preços Ticket Log (IPTL). Os dois primeiros combustíveis tiveram valor médio do litro de R$ 4,68 e R$ 4,67, respectivamente, enquanto que a gasolina fechou a metade do mês com R$ 5,06.

O Acre só não figurou no topo do ranque nacional em relação ao valor do etanol. No entanto, o estado lidera a tabela regional de preço desse tipo de combustível, que teve média de R$ 4,01.

PUBLICIDADE

Em outubro, os combustíveis experimentaram leve recuo nos valores, especialmente o etanol e a gasolina, sendo esta a mais vantajosa para o consumidor nos estados do Norte.

De acordo com a empresa responsável pelo levantamento, os preços tiveram baixa no país em maio, durante o pico da pandemia de covid-19, e voltaram a subir em junho. A alta em novembro seria parte de um processo de retomada dos patamares de custos pré-pandemia.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários