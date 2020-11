Ator Tom Veiga, que fazia Louro José, morreu após AVC, aponta laudo do IML

A causa da morte de Tom Veiga é “hemorragia intra craniana por rotura de aneurisma cerebral”, ou seja, o intérprete do Louro José sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico – aquele que ocorre quando um vaso – artéria ou veia – rompe dentro do cérebro, extravasando sangue. A conclusão está no laudo do Instituto Médico Legal (IML) ao qual Época teve acesso.

De acordo com o documento, a necropsia no corpo de Tom ficou pronta na noite deste domingo (1o). Ele foi encontrado morto em seu apartamento, durante a tarde, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. O AVC hemorrágico mais frequente é causado devido a um pico elevado de pressão arterial.

Personagem superpopular da TV, Tom era companheiro de Ana Maria Braga na Rede Globo há pelo menos 20 anos. Antes disso, trabalhou com ela na Rede Record e, por muito tempo, manteve sua identidade escondida.

Tom Veiga com o Louro José. Foto: Reprodução Foto: Agência O Globo

PERSONAGEM CRIADO EM 1996

Tom Veiga conheceu Ana Maria por acaso e passou por muitas profissões antes de chegar à televisão. Foi office-boy, motorista de ambulância e trabalhou com eventos. O primeiro encontro com a apresentadora de quem se tornaria parceiro de programa foi em 1995, quando organizava feirinhas de artesanato. Ana Maria frequentava essas feiras para divulgar o “Note e anote”, programa que ela comandava na TV Record e a tornaria famosa em todo o país. Num desses encontros, encantada com o bom humor de Veiga, ela o convidou para integrar a equipe, e ele se tornou assistente de palco.

Na época, o horário matutino na TV aberta ainda era ocupado principalmente por programas infantis. O “Note e anote” começava logo depois de uma dessas atrações, e Ana Maria Braga sentiu a necessidade de ter um boneco para chamar atenção das crianças quando seu programa começasse. Ali começava a nascer o Louro José.

