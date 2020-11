CE: Ex-deputado é preso em flagrante com R$ 2 milhões de origem suspeita, segundo PF

Um ex-deputado federal e estadual do Ceará foi preso em flagrante, na manhã desta quinta-feira (19), com R$ 2 milhões em espécie que estavam guardados em caixas de aparelhos de televisão, dentro de uma empresa alvo da segunda fase da Operação Km Livre, que investiga suspeita de desvio de recursos públicos, fraudes em licitações, lavagem de dinheiro, entre outros crimes no Estado. As informações foram confirmadas pelo delegado Carlos Joelson, coordenador da operação.