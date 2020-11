Corpo de homem de 62 anos é encontrado no Ramal do Brás, no Belo Jardim 2

Francisco Anselmo Ferreira da Silva, de 62 anos, foi encontrado sem vida nesta terça-feira (24). Ele morava sozinho no Ramal do Brás, no bairro Belo Jardim 2.

Os vizinhos foram até a residência da vítima porque estranharam o sumiço de dois dias. Ao perceberem o corpo caído na sala, ligaram para a Polícia Militar e o Instituto Médico Legal .

Os peritos do IML encaminharam Francisco Anselmo da Silva para a realização de exames. Até o momento não se sabe se a morte foi natural ou causada por outro motivo.

