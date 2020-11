Kinpara não comparece em coletiva do PSDB e deixa dúvidas seu apoio no 2º turno 

Durante a coletiva de imprensa envolvendo o PSDB e PSL nesta terça-feira (17) em apoio a candidatura majoritária de Tião Bocalom (Progressistas), uma ausência foi bastante questionada, a do candidato derrotado Minoru Kinpara.

Segundo informações repassadas ao ContilNet, Kinpara foi procurado por dirigentes do PSB, para convencê-lo à apoiar Socorro Neri (PSB), no entanto, o assunto foi rechaçado por dirigentes tucanos.

PUBLICIDADE

O presidente da executiva municipal do PSDB, Mário Paiva, justificou a ausência de Minoru Kimpara afirmando que o candidato derrotado estava com dificuldades para chegar ao local por conta do trânsito.

O vice-governador Major Rocha (PSL) confirmou a versão do dirigente e disse que em um momento como esse, seria estranho o professor apoiar uma candidatura de esquerda. “Ele esteve conosco ontem e disse que ia apoiar o Bocalom, não há novidade. Esse é o bloco que representa a direita. Não há motivos dele apoiar partidos de esquerda”, explicou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários