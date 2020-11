Malvino Salvador tem ereção em desfile de sunga e fica desesperado em passarela

Malvino Salvador disse para Fábio Porchat, apresentador do programa, que teve uma ereção momentos antes de um desfile de moda

Malvino Salvador contou uma situação inusitada que passou no inicio da carreira, ainda como modelo. No programa “Que História é Essa, Porchat?”, exibido no canal a cabo, GNT, na última terça-feira (10).

Malvino Salvador disse para Fábio Porchat, apresentador do programa, que teve uma ereção momentos antes de um desfile de moda. O galã entraria de sunga na passarela e ficou desesperado com o ocorrido.

O episódio aconteceu quando o ator da Globo tinha 16 anos e atuava como modelo em Manaus. Malvino disse que era virgem e estava passando por dilemas sexuais na adolescência: “16 anos e não perdeu a virgindade ainda? O negócio pega. Vários amigos meus já tinham perdido. Pensava: ‘E agora, meu deus? Eu preciso! Quando vai ser? Eu era muito tímido”, explicou.

No seu primeiro trabalho como modelo, ele percebeu a oportunidade de ter a aguardada primeira vez: “Me deparei com uma menina linda da minha idade. Fiquei louco nela! A gente começou a trocar olhares direto e fiquei naquela coisa. Mas eu era tímido demais e não fiz nada”, revelou Malvino.

Meses depois o artista foi escalado para participar de um evento em outra cidade: “No ônibus, a mesma garota sentou do meu lado. Fomos conversando a viagem inteira. Aquela minha timidez acabou”.

Além dessa modelo, o ator ficou interessado em outra jovem, que também estava na viagem. “Eu tinha ficado louco na mulher. Tinha uns 15 anos na época. Ela era um pouco mais velha, deveria ter 18. Ela era linda e maravilhosa”, ressaltou.

Malvino explicou como funcionava a programação do desfile e revelou a disputa das garotas: “Na última entrada era roupa de praia, então os homens estavam sunga e as meninas de biquíni. A menina da minha frente era a novinha da minha idade, que eu tinha visto naquele desfile e já estava rolando o maior clima”.

“A outra estava atrás de mim. Senti meu braço sendo puxado para trás. A mulher me tacou um beijo! Grudou em mim e me agarrou”, relatou.

“Não teve jeito. O pingulim foi lá cima. Só que eu estava de sunga (risos). Sai dando pulo, comecei a correr de um lado para o outro. Ai quando ficou meia bomba, eu entrei”, completou Salvador.

