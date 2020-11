PDT reúne vereadores eleitos e executiva para reeleição de Socorro Neri

O encontro aconteceu na sede do partido e teve também a presença do candidato a vice-prefeito, Eduardo Ribeiro

Na manhã desta terça-feira, 17, os presidentes do PDT, deputado Luís Tchê e Jefferson Barroso, reuniram com os três vereadores eleitos do partido para unirem forças para reeleição de Socorro Neri para PMRB.

O encontro aconteceu na sede do partido e teve também a presença do candidato a vice-prefeito, Eduardo Ribeiro. Os vereadores eleitos Joaquim Florêncio, Fábio Araújo e Dra. Michelle Melo, traçaram os planos para a virada de Socorro Neri no pleito de 2020.

“Segundo turno é uma nova eleição, não podemos descartar nosso desempenho como partido e temos a certeza de que o PDT irá ser o diferencial para a vitória de Socorro e Eduardo”, afirmou Tchê.

O Partido Trabalhista Democrático no Acre elegeu 3 prefeituras, Bujari, Jordão e Tarauacá, além de treze vereadores em todo Estado. O partido também teve a vereadora mais votada nas eleições 2020, Dra. Michelle Melo com 3.576 votos.

“O PDT comemora três vereadores em Rio Brancoe nosso vice no segundo turno ao lado da Prefeita Socorro. Nossa renovação já é uma realidade”, acrescentou Jéfferson Barroso.

Após reunião, os vereadores eleitos, membros da Executiva Estadual, Executiva Municipal e o candidato a vice-prefeito Eduardo Ribeiro, realizam agendas para conversas estratégicas com líderes comunitários, cabos eleitorais e dirigentes de outros partidos.

