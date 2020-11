Record entra na mansão de Gugu e expõe intimidades do apresentador

Após um ano da morte de Augusto Liberato, a sua mansão situada em Barueri, na Grande São Paulo, segue intacta . Os quadros de família, os troféus, os escritório, nada foi removido ou alterado para manter a memória dele.

Até Lili, a calopsita que era xodó do apresentador, continua vivendo solta no imóvel. Com autorização da família, a Record TV mostrou o interior da mansão, no último domingo (22), e acabou revelando detalhes íntimos da vida de Gugu.

O primogênito do apresentador, João Augusto, esteve na mansão com a reportagem. Desde a morte do pai, ele não tinha entrado na casa. Ao relatar a emoção de voltar à mansão, ele confessa: “Esse é um lugar que eu sempre espero encontrar o meu pai, e, chegar aqui e não ver ele, dói”.

“Quando eu entro no escritório, tento não pensar na dor. Tento pensar nas memórias boas, na época em que eu sentava no sofá com ele, a gente comia um sanduíche e ele me ajudava na lição. Não sei como, mas ele sempre escolhia os melhores filmes para a gente assistir”, segue.

