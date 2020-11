Caio Castro, Cauã Reymond, Sérgio Guizé e Bruna Marquezine tem ‘defeitos’ expostos

Não é de agora que a vida dos famosos gera especulações.

Trabalhando na televisão, artistas como Caio Castro, Cauã Reymond, Sergio Guizé e Bruna Marquezine parecem fazer parte de um grupo inatingível.

PUBLICIDADE

Mas, apesar de toda a fama e o glamour de suas vidas como estrelas da Rede Globo, no final de contas, Cauã, Caio, Sergio e Bruna são gente como a gente.

O ator Cauã Reymond, por exemplo, tem um segredo que deixou muita gente de queixo caído. Com um currículo de dar inveja em qualquer um, o ator é um dos principais nomes da Rede Globo e é sempre muito cotado para fazer parte de produções da emissora carioca. Mas, apesar disso, Cauã Reymond tem um segredo que acabou sendo exposto.

Durante participação no programa Altas Horas, com Serginho Groisman, o ex marido da atriz Grazi Massafera abriu a intimidade e revelou: “Eu ronco e tenho chulé”, disse Cauã Reymond, deixando muita fã surpresa. Apesar do detalhe, o ator continua com sua pose de galã e faz muita gente suspirar por aí.

Famosos revelam imperfeições

O mesmo vale para a atriz Bruna Marquezine, que apesar de não estar mais com um contrato fixo com a Rede Globo, é sempre um dos nomes mais comentados. Com uma legião de fãs, a atriz bomba nas redes sociais e o rosto favorito das grandes marcas. Também em participação no Altas Horas, assim como Cauã Reymond, Bruna Marquezine revelou que já teve chulé e precisou lutar contra o mau cheiro. Segundo ela, o problema já foi resolvido.

Diferente de Cauã Reymond e Bruna Marquezine, o ator Sergio Guizé, que recentemente roubou a cena na novela A Dona do Pedaço na pele de chiclete, já deu o que falar após ganhar a fama de ter mau-hálito. O mesmo vale para o galã Caio Castro, que é dono de um dos corpos mais desejados e deixou o público sem acreditar com o suposto bafo de bode. Será?

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários