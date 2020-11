Sefaz muda de endereço a partir da próxima terça-feira, em Rio Branco

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) comunica aos contribuintes e à população em geral que a partir do dia 17 de novembro, o atendimento será realizado somente no prédio-sede localizado à rua Benjamin Constant, nº 946, Centro, Rio Branco – AC.

Os serviços que eram realizados na Organização das Centrais de Atendimento (OCA) e no Posto Fiscal da Corrente (Tucandeira) estão suspensos em virtude da pandemia de Covid-19. Além disso, a secretaria procura proporcionar um espaço mais amplo visando atender todas as demandas em um único local, com maior conforto aos cidadãos.

Apesar da mudança de local, o horário de atendimento permanece o mesmo: segunda a quinta-feira de 7h30 às 13h30 e sexta-feira das 7h às 13h.

Para mais informações, a Sefaz está à disposição dos contribuintes para prestar os esclarecimentos adicionais necessários por meio dos telefones (DDD) 68 321-2010, 3215-2011, 3215-2012, 3215-2013 e 3215-2229 ou pelo e-mail: plantaofiscal.ac@gmail.com, bem como pelo site: http://www.sefaz.acre.gov.br/.

