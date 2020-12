“A privatização da Eletroacre foi um grande erro”, diz deputado Jenilson Leite

Segundo parlamentar, desde 2018 as contas de energia do acreanos acumulam alta de 21%

O deputado estadual Jenilson Leite (PSB) afirmou, em sessão remota da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) desta terça-feira (15), que a privatização da Eletroacre foi um “grande erro” e um “equívoco político”.

De acordo com o parlamentar, tanto a melhoria nos serviços quanto a diminuição de preços prometidas no momento da concessão não foram cumpridas. “Pelo contrário: em plena pandemia, onde se aguçaram as dificuldades sociais e econômicas das famílias mais pobres, tivemos, recentemente, um aumento nas contas de energia”, afirmou.

Desde 2018, segundo o deputado, as contas de luz dos acreanos acumulam mais de 20% de aumento. “Nós não tivemos até agora, no que se refere a benefício ao servidor público, nada que se aproximasse a um valor tão alto como esse que foi acumulado na conta de energia”.

“A população de baixa renda e os empresários, como é que eles conseguem tirar do seus investimentos a lucratividade suficiente para poderem compensar um aumento dessa magnitude?”, perguntou.

