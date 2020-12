‘Big Brother Brasil’: relembre os triângulos amorosos do reality

Na TV, toda boa história de amor precisa de uma terceira pessoa para atrapalhar os planos do casal. Enquanto isso, o público fica apreensivo no sofá esperando o tão sonhado felizes para sempre. E na história do BBB não é muito diferente! Vez ou outra, casais formados no confinamento são surpreendidos por desejos de última hora e… a confusão está armada! 🔥😅

Que tal relembrar os triângulos amorosos que movimentaram o reality? Vem com a gente!

‘BBB2’

Manu despertou o interesse de Thyrso e Fabrício na segunda edição. Em um relacionamento com o primeiro, a loira flertava com o segundo e o trio acabou sendo protagonista da novelinha “Algemas da Paixão”, criada pelo reality para atualizar o público sobre o trio. Com a eliminação de Fabrício, Manu se acertou de vez com Thyrso.

‘BBB6’

Mariana quase caiu para trás quando entrou no BBB e encontrou Daniel Saullo, seu amor de infância na casa. Foi questão de dias para a dupla começar um romance. Só que no decorrer do confinamento, o modelo se encantou por Roberta e colocou um ponto final em seu relacionamento com a morena para ficar com a loira. Após o programa, o casal se acertou e estão juntos até hoje.

‘BBB7’

Um dos trios mais marcantes do reality aconteceu no BBB7. Alemão ficou com Fani, mas se encantou por Íris durante o programa. Só que ela não cedeu ao charme do rapaz, e os dois só chegaram a namorar fora da casa. O que poderia ter virado um campo de guerra se tornou uma amizade que resistiu ao tempo!

‘BBB8’

Natália e Fernando viveram um romance marcado por DRs no BBB. O rapaz não sabia como lidar com o espírito livre da loira, que não perdia uma oportunidade de flertar com Rafinha às escondidas. Apesar das brincadeiras, Nat foi fiel ao namorado mesmo após sua eliminação.

‘BBB11’

Maria se envolveu com Mau Mau, que acabou eliminado. Logo depois, Wesley entrou na casa e a atriz se encantou pelo médico. A dupla iniciou um romance sem imaginar que Mau Mau estava confinado em uma Casa de Vidro e, por isso, retornou ao reality. O carioca não gostou muito das informações que recebeu fora da casa e passou a ignorar Maria, que decidiu ficar de vez com Wesley. Mau Mau perdeu a preferencia do público, o médico ficou em segundo lugar e a atriz se tornou campeã da edição.

‘BBB12’

Amigas, Renata e Monique acabaram se envolvendo com Jonas no BBB12. Durante boa parte do confinamento, a dupla dividiu o brother de forma amistosa. Renata foi a primeira a beijar o loiro em uma festa. Logo depois, Monique ficou com o fortão. A amizade da dupla acabou azedando quando Renatinha engatou um romance com Rafa, paixão platônica de Monique no confinamento.

‘BBB14’

Angela deu um beijo em Junior que ninguém viu, só Letícia ficou sabendo. A mineira, por sua vez, engatou um affair com Marcelo. Todos eram amigos. Até que Junior e Letícia se renderam ao desejo que tinham um pelo outro e o clima da casa pesou. Após a eliminação dos dois, Marcelo resolveu investir em Angela. Depois de muita insistência, o rapaz conseguiu uma chance da sister, que terminou o programa em segundo lugar.

‘BBB15’

Amanda se apaixonou por Fernando na primeira semana de confinamento. A dupla vivia como um casal, ainda sem trocar nenhum beijo, até que Aline entrou na casa. Encantado pela loira, Fernando dispensou a morena e as duas passaram a travar uma disputa na casa por tudo. Aline acabou eliminada precocemente e Fernando acabou engatando um romance com Amanda. Eliminado, o produtor cultural conseguiu o perdão de Aline, se casaram e estão juntos até hoje.

‘BBB18’

Assim que viu Breno, Jaqueline resolveu formar um casal com o goiano. Só que o rapaz não estava muito interessado em namoro sério e, com a eliminação da loira, passou a ficar com Ana Clara nas festas. Com o passar dos meses, o arquiteto cansou da marcação cerrada de Ayrton, pai da ruiva, e investiu em Paula. O romance deu certo! Breno e Paula estão juntos até hoje.

